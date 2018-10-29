СК возбудил дело о сексуальном насилии над девочкой в столичном метро

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над малолетней девочкой в столичном метро. Об этом сообщает пресс-служба московского главка СК РФ.

По данным следователей, инцидент произошел 27 октября около 16:00. Неизвестный мужчина совершил "действия сексуального характера в отношении малолетней" в вагоне поезда на станции метро "Калужская". По факту этого происшествия СК возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", добавили в ведомстве.

В СК также уточнили, что сейчас сотрудники ведомства занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента в метро. Расследование продолжается.

По информации Агентства "Москва", работа следователей осложняется тем, что очевидцев инцидента найти пока не удалось, а вагон не оборудован камерами видеонаблюдения.