Более 93 млрд рублей сэкономлено в ходе торгов и экспертизы проектов

Экспертиза проектов, проведение торгов и новые подходы к строительству метро сэкономили более 93,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Так, при проведении торгов было сэкономлено свыше 22 миллиардов рублей. А в результате экспертизы проектной документации была обеспечена экономия порядка 47 миллиардов рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что в 2012 году был изменен способ строительства станций метрополитена – теперь строятся станции неглубокого заложения. Этот подход позволил сэкономить около 24,5 миллиардов рублей.