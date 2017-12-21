Наклейки "Место встречи" появятся в столичном метро

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Наклейки "Место встречи" появятся более чем на 100 станциях Московского метрополитена до конца 2017 года. Они помогут пассажирам найти друг друга в плотном потоке людей. Первые наклейки в качестве эксперимента уже появились на платформах "Тверской", "Баррикадной", "Проспекта Мира", "Курской" Кольцевой линии и "Кузнецкого Моста".

"Многие москвичи и гости столицы, а также экскурсионные группы назначают встречи рядом со стикерами. Поэтому проект решили расширить, разместив стикеры на других станциях, например на станциях Кольцевой линии и внутри кольца (за исключением тех, которые являются памятниками культурного наследия)", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее в столичном метрополитене появились плакаты, напоминающие пассажирам о правилах поведения и хорошего тона. Их разместили, чтобы повысить комфорт передвижения на общественном транспорте.

О правилах хорошего тона также напоминают в аудиообъявлениях в поездах. Пассажиров просят уступать места пожилым людям, инвалидам, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Кроме того, на станциях Московского центрального кольца появилось более 60 плакатов, на которых указано время отправления первых и последних поездов от конкретной станции по часовой и против часовой стрелки.