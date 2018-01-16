Постоянное освещение подключили на станции метро "Рассказовка"

16 января 2018, 12:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Постоянное освещение заработало на строящейся станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новая станция оформлена с стиле ар-деко, для которого характерны геометрические формы и узоры. Интерьер напомнит пассажирам читальный зал библиотеки. Декоративные панели на стенах украшены рисунками в виде корешков знаменитых книг, а колонны превратились в "шкафы-картотеки". Отмечается, что на поверхностях этих картотечных ящиков все желающие найдут специальные QR-коды. С их помощью можно будет скачать любимые произведения.
В настоящее время основная часть строительно-монтажных работ на платформе завершены. Специалисты приступили к наладке технического оборудования, уточнили в департаменте строительства.
Ранее сообщалось, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируют запустить к лету 2018 года. На отрезке протяженностью больше 14 километров откроют семь новых станций. Это позволит жителям Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино без пересадок добираться до центра меньше чем за 45 минут.
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