Экономически активные пассажиры совершили 1,6 млрд поездок в метро с начала года

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
С начала года экономически активные пассажиры совершили более 1,6 миллиардов поездок в столичном метро, заявил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
"Количество москвичей, пользующихся метрополитеном и не имеющих льгот на проезд, выросло на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", – цитирует Ликсутова Агентство "Москва".
Заммэра отметил, что рост пассажиров метро увеличился, в том числе, благодаря обновлению подвижного состава в метро.
Ликсутов привел в пример Таганско-Краснопресненскую линию, где эксплуатацию введено 23 поезда нового поколения "Москва" из 33 запланированных к запуску до конца года. Полностью фиолетовую линию обновят в 2020 году.
Ранее в столичном метро завершились работы по подготовке подвижного состава и станций метро к зиме. Подземка готова к бесперебойной перевозке пассажиров в холод и снегопады.
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