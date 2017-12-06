Состояние воздуха в московском метро соответствует нормам

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Состояние воздуха на станциях Московского метрополитена полностью соответствует санитарным нормам. Об этом заявил ведущий инженер лаборатории микроклимата столичной подземки Иван Шуйский.

Специалисты измерили содержание углекислого газа, температуру и запыленность на станциях ВДНХ и "Ботанический сад". "Сегодняшняя проверка показала, что все параметры соответствуют санитарным правилам и нормам", – цитирует Шуйского корреспондент портала Москва 24.

По его словам, по углекислому газу и пыли нарушений не выявлено.