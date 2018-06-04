Зоны для игры в настольный футбол и "FIFA 2018" на приставке появятся в метро к ЧМ

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столичном метро появятся зоны для игры в настольный футбол, футпул и "FIFA 2018" на приставке. Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, специальные игровые зоны будут работать во время чемпионата мира по футболу.

В метро установят два стола для настольного футбола и два поля для футпула, совмещающего черты футбола и бильярда. Также планируют оборудовать просторную кибер-зону, где пассажирам подземки предложат сыграть в "FIFA 2018" на приставке. В игровой зоне смогут одновременно находиться 20 человек.

Возможность сыграть в настольный футбол прямо в метро впервые появилась у москвичей и гостей столицы во время Кубка конфедераций 2017 года. Тогда столы установили в переходах между "Охотным Рядом" и "Театральной", а также между "Пушкинской" и "Чеховской". Они пользовались большой популярностью у пассажиров.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства примут стадионы Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, а также Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Сочи.

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