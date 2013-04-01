На станции метро "Битцевский парк" началось возведение свода

На станции метро "Битцевский парк" началось возведение уникального для Московского метрополитена асимметричного свода-полусферы.

Для его возведения была построена специальная опалубочная система.

"Также в настоящее время строится платформенная часть станционного комплекса, длина которой составит 92 метра. Строители ведут работу по устройству шахты лифта для маломобильных групп населения", – сообщает пресс-служба департамента строительства.

Станцию "Битцевский парк" Бутовской линии метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2013 года. Она размещена в конце Новоясеневского проспекта и образует со станцией "Новоясеневской" Калужско-Рижской линии пересадочный узел.