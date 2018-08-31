Собянин поздравил с днем рождения режиссера Учителя

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Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Алексея Учителя. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

В поздравлении мэр Москвы отметил, что кинофестиваль, который проводил Учитель, стал значимым событием в культурной жизни России, передает Агентство "Москва".

"Талантливый кинорежиссер, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства. Ваши художественные фильмы вызывают большой интерес зрителей, открывают новые грани таланта признанных мастеров экрана", – говорится в поздравительной телеграмме.

Учитель снял несколько десятков кинолент. Среди его работ "Дневник его жены", "Космос как предчувствие", "Пленный", "Край".

В 2017 году разгорелся скандал вокруг снятого Учителем фильма "Матильда", когда депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала оскорбительным для верующих сюжет картины. В центре внимания картины роман будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.