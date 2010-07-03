Собянин предложил москвичам проголосовать за новые сервисы в метро

Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале "Активный гражданин" за новые сервисы для пассажиров столичной подземки. Об этом мэр написал в своем Twitter.
Он напомнил, что Московское метро перевозит больше половины пассажиров в столице и стабильно занимает первое место в мире по надежности. При этом останавливаться подземка не намерена и предлагает все больше сервисов, подчеркнул мэр.
"Голосуйте на портале "Активный гражданин" за те, что кажутся вам полезными", – обратился Собянин к жителям столицы.
До этого Собянин предложил москвичам принять участие в составлении летней программы в столичных парках. Голосование ведется на портале "Активный гражданин". Пользователям нужно ответить, какие кружки и секции необходимо открыть летом в городских парках.
Среди предложенных вариантов – танцы, йога, беговые тренировки, занятия на уличных тренажерах, скандинавская ходьба, иностранный язык, летние читальни. Кроме того, нужно из списка выбрать парк, где хотите посещать секции.
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