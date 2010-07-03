Собянин поздравил с днем рождения Александра Збруева

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Александра Збруева. Свое поздравление мэр опубликовал на овициальной странице в Twitter.

Он отметил, что сотни тысяч зрителей запомнили Александра Збруева с "Большой перемены", затем амплуа свободолюбивого и озорного человека звучало во многих лентах.

"Спасибо за ваши работы, желаю здоровья", – написал глава города.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу "Ленкома". Артист играл не только в театре, но и кино.

Он известен благодаря ролям в фильмах "Круг", "Романс о влюбленных" и "Большая перемена".