Собянин пригласил детей в "Театр сказок" на ВДНХ

Сергей Собянин пригласил юных горожан на спектакли в "Театр сказок" на ВДНХ. Об этом он написал на своем персональном сайте.

По словам мэра, в "Театре сказок" дети станут участниками увлекательных шоу, созданных с помощью цифровой технологии motion capture (захвата/удержания движения) и других новейших мультимедийных средств.

Он добавил, что на ВДНХ идет масштабная реставрация. В 2018 году там отреставрировали Центральную аллею и фонтан "Золотой колос". Гостей ожидают возрожденный павильон "Космос" и новый город профессий "Техноград".

Новый театр открывается в павильоне №9 "Юные техники", который после капитального ремонта сохранил свой исторический облик. Зрительный зал рассчитан на 70 мест. Дети смогут разместиться на пуфах ближе к сцене, а родители – на мягких скамейках.