Депздраву поручен контроль над пострадавшими при аварии на теплотрассе – Собянин

30 ноября, 12:13
Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
Сергей Собянин поручил городскому департаменту здравоохранения взять под личный контроль лечение пострадавших при прорыве трубы на востоке столицы.
"Я уверен, что наши медики сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть здоровье этим людям. И я прошу департамент здравоохранения взять каждого пациента на свой личный контроль", – приводит Агентство "Москва" слова мэра, сказанные им на ассамблее "Здоровье Москвы".
Вечером 29 ноября на пересечении улицы Иркутская и 2-го Иртышского проезда прорвало трубопровод. Пострадали восемь человек. Трое отказались от помощи, пятеро остаются в больнице, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сейчас подача тепла по основной схеме восстановлена. Следователи уточняют причины случившегося. Устанавливаются лица, ответственные за техническое состояние и обслуживание теплотрассы. По словам главы департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева, о внешнем воздействии речи пока нет.
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