Ежедневный пассажиропоток на станции МЦК Ростокино превысил 26 тыс человек

Москва 24/Александр Авилов

Более 26 тысяч пассажиров ежедневно пользуются станцией Ростокино на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом объявил Сергей Собянин на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Станцией МЦК Ростокино каждый день пользуются все больше пассажиров. Недавно мы сделали прямую пересадку – крытый переход между станцией и железнодорожной платформой Северянин", – рассказал мэр.

По словам Собянина, именно открытие пересадки способствовало увеличению пассажиропотока. Новая инфраструктура сформирована по принципу "сухие ноги" – пассажирам не приходится выходить на улицу, а время на переход сократилось.

Мэр Москвы открыл пересадочный узел "Северянин – Ростокино" 6 сентября. Собянин объяснил, что Ярославское направление Московской железной дороги играет важную роль в транспортном сообщении с областью, а потому пересадка на МЦК – комфортное и своевременное нововведение.

Появление пересадочного узла – часть городского проекта по интеграции МЦК с радиальными направлениями столичной железной дороги.