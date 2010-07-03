Собянин поздравил с днем рождения актрису Веру Васильеву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр выразил благодарность за прекрасные роли, преданность искусству и замечательные человеческие качества.

"Вы вносите огромный вклад в развитие отечественной культуры, являетесь кумиром для молодых мастеров театра и кино", – подчеркнул он.

Вера Васильева родилась в 1925 году. Окончила Московское городское театральное училище. Первую большую роль исполнила в фильме "Сказание о земле Сибирской". За эту роль она получила Сталинскую премию.

Собянин также поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Юрия Каюрова. Глава города отметил, что без него невозможно представить отечественный кинематограф.

"Более полувека Вы служите в легендарном Малом театре, прошли большой творческий путь и завоевали широкое зрительское признание", – написал мэр.

Юрий Каюров родился в 1927 году. Отучился в Ленинградском государственном театральном институте имени А. Н. Островского.

В 1961 году Каюров впервые сыграл Владимира Ленина в фильме режиссера Анатолия Рыбакова "В начале века". С 1967 года состоит в труппе Малого театра. Юрий Каюров снялся в кинолентах "Ленин в Париже", "Говорит Москва", "Петербургские тайны", "Романовы. Венценосная семья" и других.