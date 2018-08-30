Собянин утвердил отчет об исполнении бюджета столицы за первое полугодие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении отчета об исполнении столичного бюджета за первое полугодие 2018 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Утвердить отчет об исполнении бюджета Москвы за первое полугодие 2018 года", – сообщается в документе.

По данным документа, объем поступивших доходов в городской бюджет составил 1 триллион 84 миллиардов 255 миллионов 290 тысяч 671,51 рублей. Налоговые и неналоговые доходы – 1 триллион 61 миллиард 265 миллионов 923 тысяч 303,45 рублей.

Профицит исполнения городского бюджета составил 169 миллиардов 357 миллионов 834 тысяч 586,19 рублей.