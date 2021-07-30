Собянин пожелал удачи российским спортсменам на ОИ в Токио

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Сергей Собянин прокомментировал успехи российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Просто заряд позитива. Наши спортсмены радуют каждый день. Сегодня представители Москвы завоевали две медали. Тамерлан Башаев взял бронзу в дзюдо, а Сергей Бида и Никита Глазков – серебро в составе команды шпажистов", – отметил мэр.

Собянин пожелал соотечественникам удачи. Градоначальник также напомнил, что впереди еще больше недели соревнований.

Ранее стало известно, что две российские пары сыграют в финале олимпийского турнира по теннису в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович в полуфинале олимпийского турнира в соревновании смешанных пар.

Также россиянка Елена Осипова завоевала серебро в стрельбе из лука. Она уступила Ан Сан из Южной Кореи со счетом 5:6 в финале турнира в личном зачете. До этого 28-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном турнире.