Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил о строительстве дороги от МКАД до аэропорта Остафьево. Об этом мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.

"Начинаем строить трассу от МКАД до аэропорта Остафьево через Коммунарку", – пояснил Собянин. Он уточнил, что в рамках проекта появятся в общей сложности 50 км дорог и десять искусственных сооружений. "Сейчас готовим территорию и перекладываем инженерные коммуникации", – добавил мэр.

Начинаем строить трассу от #МКАД до аэропорта Остафьево через Коммунарку. В общей сложности это 50 км дорог и 10 искусственных сооружений. Сейчас готовим территорию и перекладываем инженерные коммуникации. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 июля 2018 г.

Ранее в департаменте строительства Москвы рассказали, что дорога "МКАД − поселок Коммунарка − аэропорт Остафьево" улучшит транспортную доступность для жителей поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское. Строительство трассы планируют завершить в 2019 году.