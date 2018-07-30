30 июля, 15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин сообщил о строительстве дороги от МКАД до аэропорта Остафьево. Об этом мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.
"Начинаем строить трассу от МКАД до аэропорта Остафьево через Коммунарку", – пояснил Собянин. Он уточнил, что в рамках проекта появятся в общей сложности 50 км дорог и десять искусственных сооружений. "Сейчас готовим территорию и перекладываем инженерные коммуникации", – добавил мэр.
Начинаем строить трассу от #МКАД до аэропорта Остафьево через Коммунарку. В общей сложности это 50 км дорог и 10 искусственных сооружений. Сейчас готовим территорию и перекладываем инженерные коммуникации.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 июля 2018 г.
Ранее в департаменте строительства Москвы рассказали, что дорога "МКАД − поселок Коммунарка − аэропорт Остафьево" улучшит транспортную доступность для жителей поселений Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское. Строительство трассы планируют завершить в 2019 году.
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