Собянин поздравил главу Ингушетии с днем рождения

Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в своем микроблоге в Twitter.

"Желаю крепкого здоровья, мира Вашей большой семье и процветания республике", – обратился мэр Москвы к главе Ингушетии. Собянин также пожелал Евкурову удачи во всех делах.

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич @JunusBekEvkurov, с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, мира Вашей большой семье и процветания республике. Пусть удача будет на Вашей стороне. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 июля 2018 г.

Юнус-Бек Евкуров родился в селе Тарское в Северной Осетии в 1963 году. С октября 2008 года он занимает пост главы республики Ингушетия. Кроме того, в 2000 году Евкуров был удостоен звания Героя Российской Федерации, он входит в высший совет партии "Единая Россия".