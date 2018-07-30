Собянин поздравил главу Ингушетии с днем рождения

30 июля, 15:40
Фото: vk.com
Сергей Собянин поздравил с днем рождения главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в своем микроблоге в Twitter.
"Желаю крепкого здоровья, мира Вашей большой семье и процветания республике", – обратился мэр Москвы к главе Ингушетии. Собянин также пожелал Евкурову удачи во всех делах.
Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич @JunusBekEvkurov, с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, мира Вашей большой семье и процветания республике. Пусть удача будет на Вашей стороне.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 июля 2018 г.
Юнус-Бек Евкуров родился в селе Тарское в Северной Осетии в 1963 году. С октября 2008 года он занимает пост главы республики Ингушетия. Кроме того, в 2000 году Евкуров был удостоен звания Героя Российской Федерации, он входит в высший совет партии "Единая Россия".
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