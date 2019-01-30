Собянин отметил вклад Ланового в патриотическое воспитание молодежи

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Народный артист СССР Василий Лановой награжден почетной грамотой правительства Москвы за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

В документе отмечена роль 85-летнего артиста Театра имени Евгения Вахтангова в укреплении гражданского единства и сохранении исторической памяти. Также упомянуто участие Ланового, являющегося сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", в социально значимых массовых мероприятиях.

В Театре имени Вахтангова Лановой служит с 1957 года. Он известен по ролям в спектаклях, кинофильмах и радиопостановках. Лауреат Ленинской премии 1980 года, отмечен многими другими почетными наградами и званиями.