Собянин отметил вклад Ланового в патриотическое воспитание молодежи

Народный артист СССР Василий Лановой награжден почетной грамотой правительства Москвы за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
В документе отмечена роль 85-летнего артиста Театра имени Евгения Вахтангова в укреплении гражданского единства и сохранении исторической памяти. Также упомянуто участие Ланового, являющегося сопредседателем Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", в социально значимых массовых мероприятиях.
В Театре имени Вахтангова Лановой служит с 1957 года. Он известен по ролям в спектаклях, кинофильмах и радиопостановках. Лауреат Ленинской премии 1980 года, отмечен многими другими почетными наградами и званиями.
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