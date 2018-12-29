Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения ректора РАНХиГС Владимира Мау.

"Мы сотрудничаем много лет, запустили ряд крупных проектов, и я желаю, чтобы все Ваши начинания по-прежнему были успешными. Здоровья, энергии, спасибо за поддержку", – написал мэр в своем Twitter.

Владимир Мау празднует сегодня свое 59-летие (родился 29 декабря 1959 года). С 2002 по 2010 годы занимал пост ректора Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В 2010 году назначен ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В середине декабря Сергей Собянин вместе с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и Владимиром Мау обсудил взаимодействие государства и бизнеса в цифровизации общественных сфер жизни.

