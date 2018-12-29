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17:18

Собянин запустил на линии трамваи и электробусы с новогодним оформлением

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

17:18

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Фото: Агентство "Москва"/ Киселев Сергей

Сергей Собянин провел запуск на линии трамваев и электробусов с новогодним оформлением. Праздничный транспорт вышел на линии из трамвайного депо им. Н.Баумана.

"Московский транспорт ежегодно обновляется, и в этом году сотни новых вагонов метро, трамваев, автобусов появилось в транспорте Москвы. И это не просто новый, это очень современный качественный вид транспорта, который, конечно, делает более комфортным передвижение москвичей. И очень хорошая традиция транспортников перед Новым годом – украшать свой транспорт и создавать такое праздничное настроение. Сегодня выйдут на линию новые трамваи, праздничные, "новогодние" трамваи. Впервые на линию выйдут электробусы, которых в Москве вообще не было. Сегодня они выйдут празднично оформленные. И вагоны метро", – отметил мэр столицы.

Накануне Нового года ГУП "Мосгортранс" выпустило на линии шесть празднично оформленных трамваев, в том числе впервые по-новогоднему – светодиодными гирляндами – украшены четыре современных трамвая "Витязь-М".

"Новогодние" трамваи будут ходить с 29 декабря до середины января по разным городским маршрутам, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше пассажиров. В частности, "Витязи" будут ходить на самом популярном городском маршруте № 17, а также на № 11, № 7 и других.

Впервые пассажиров будут перевозить и два "новогодних" электробуса. А вот поздравительными плакатами украшены 1,9 тысячи автобусов коммерческих перевозчиков. Одновременно с запуском "новогодних" трамваев, электробусов и автобусов на линии вышли 16 "новогодних" поездов метро – по одному на каждую ветку подземки.

Празднично оформлены порядка тысячи остановок наземного транспорта, станции метро и МЦК. Праздничной символикой украсили входные двери и турникеты подземки, а на станциях разместили 300 поздравлений в клик-рамках. В поездах о Новом годе пассажирам напомнят специальные наклейки, выполненные в едином стиле.

К Новому году украсили стойки "Живое общение" и торговые объекты, расположенные в вестибюлях и переходах метро. Кассиры и сотрудники стоек "Живое общение" встречают пассажиров в форме с новогодней атрибутикой. А вот участники проекта "Музыка в метро" исполняют новогодние композиции.

Порадует москвичей и лимитированная праздничная версия билетов "Единый". Вышла она тиражом в 400 тысяч экземпляров. Их можно купить в кассах с 27 декабря.

Власти ожидают, что "новогодний" городской транспорт увидят более 10 миллионов жителей и гостей столицы.

Ранее сообщалось, что 50 автобусов на 16 маршрутах украсили новогодними стикерами. Праздничный транспорт ходит в центре города, а также следует из центральных в отдаленные районы.

Автобусы обклеили стикерами с изображением пяти пингвинов. Двое из них катаются на коньках на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного, еще трое лепят снеговика.

Также новогодние плакаты с пингвинами появились более чем на тысяче остановок общественного транспорта. Кроме того, к Новому году в столичной подземке начнут курсировать 15 празднично украшенных поездов.

Новогодние украшения появились и на девяти железнодорожных вокзалах столицы. Самую высокую ель установили на перроне Белорусского вокзала. Праздничные деревья также поставили в залах ожидания и площадях у Ленинградского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Казанского и Ярославского вокзалов.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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