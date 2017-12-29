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Мэр Москвы

29 декабря, 20:50

Собянин объявил благодарность и вручил премии журналистам "Москвы Медиа"

мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин распорядился наградить коллективы СМИ холдинга "Москва Медиа", а также журналистов других городских и федеральных изданий и телеканалов. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Ведущие утреннего эфира радио Москва FM Наталья Виноградова и Дмитрий Казин получили премии Москвы за освещение актуальных вопросов жизни города программе "Встань москвичом".

А корреспондент Агентства "Москва" Владимир Хейфец награжден за цикл материалов о финансово-экономической и инвестиционной деятельности правительства Москвы в 2017 году.

Награды также получили журналисты "Российской газеты", "Новой газеты", "Первого канала" и "России", агентства "Интерфакс" и сотрудники других СМИ.

Кроме того, мэр выразил благодарность коллективам СМИ холдинга "Москва медиа" , "Вечерней Москвы" и "ТВ Центра" накануне празднования Дня российской печати.

Премии Москвы присуждаются по по предложению экспертного совета каждый год. В него входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы. Каждый год представители СМИ получают 15 наград в размере 200 тысяч рублей.

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