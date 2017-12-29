Собянин объявил благодарность и вручил премии журналистам "Москвы Медиа"

29 декабря, 20:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин распорядился наградить коллективы СМИ холдинга "Москва Медиа", а также журналистов других городских и федеральных изданий и телеканалов. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Ведущие утреннего эфира радио Москва FM Наталья Виноградова и Дмитрий Казин получили премии Москвы за освещение актуальных вопросов жизни города программе "Встань москвичом".
А корреспондент Агентства "Москва" Владимир Хейфец награжден за цикл материалов о финансово-экономической и инвестиционной деятельности правительства Москвы в 2017 году.
Награды также получили журналисты "Российской газеты", "Новой газеты", "Первого канала" и "России", агентства "Интерфакс" и сотрудники других СМИ.
Кроме того, мэр выразил благодарность коллективам СМИ холдинга "Москва медиа" , "Вечерней Москвы" и "ТВ Центра" накануне празднования Дня российской печати.
Премии Москвы присуждаются по по предложению экспертного совета каждый год. В него входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Мосгордумы. Каждый год представители СМИ получают 15 наград в размере 200 тысяч рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: