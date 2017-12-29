Собянин назначил главу управы района Замоскворечье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин назначил Наталью Романову главой управы района Замоскворечье. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

"Назначить Романову Наталью Николаевну на должность главы управы района Замоскворечье Москвы с заключением службеного контракта на срок полномочий мэра Москвы", – сказано в распоряжении.

Романова перешла в Замоскворечье из управы района Якиманка, где она работала с декабря 2015 года. До этого она была заместителем префекта Северо-Западного округа столицы.

Ранее Собянин уволил предыдущего главу управы Анатолия Белова. Он также до получения должности в Замоскворечье работал в руководстве управы Якиманки