Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города выдающимся горожанам за успехи в разных сферах трудовой деятельности. Церемония награждения состоялась в Белом зале мэрии столицы.

Мэр поздравил награжденных и подчеркнул, что они делают город уютнее, удобнее и безопаснее своим трудом и талантом. "В этом зале представители самых различных профессий. Представители строительного комплекса, который удивляет нас размахом строительства в городе – огромные развязки, дороги, школы, больницы, поликлиники", – отметил Собянин.

Он напомнил, что транспортный комплекс Москвы является одним из самых крупных и надежных в мире. Ежегодно в столице появляются новые маршруты, обновляются трамваи и автобусы, на линии метро выходит самые современные составы. Мэр также отметил появление нового вида транспорта в городе – МЦК.

"В этом зале люди, которым мы доверяем свое самое главное – здоровье. В этом зале представители образовательного комплекса. Несмотря на критику, которая порой звучит в адрес наших школ, оказалось, они лучшие в мире и показывают самые лучшие знания", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

В числе государственных наград были "Орден почета", "Орден дружбы", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарность президента РФ. Некоторых горожан удостоили почетного звания "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ".

За помощь правоохранительных органам в задержании опасного преступника и активную гражданскую позицию столичным школьникам Владиславу Абаби, Степану Баулину и Максиму Хмирову вручили благодарности мэра Москвы, почетные грамоты и медали "За мужество в спасении" от Российского союза спасателей.

"Есть такой замечательный российский проект "Дети-герои", и они стали лауреатами этого проекта. От имени Москвы, от имени москвичей, от правительства Москвы говорю вам, ребята, спасибо", – сказал мэр. Он также поблагодарил ветеранов города, отметив их вклад в воспитание такого мужественного молодого поколения.