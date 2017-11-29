Собянин поздравил главу Карелии Парфенчикова с днем рождения

29 ноября, 12:20
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Сергей Собянин передал поздравления с днем рождения главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
"С днем рождения, Артур Олегович Парфенчиков! Желаю вам здоровья и успехов, а одному из красивейших регионов России − Карелии −процветания", − подчеркнул Собянин.
С днем рождения, Артур Олегович @aParfenchikov! Желаю Вам здоровья и успехов, а одному из красивейших регионов России - Карелии - процветания.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 ноября 2017 г.
Артур Парфенчиков родился в 1964 году в Петрозаводске. С декабря 2008 года по февраль 2017 года он занимал пост главного судебного пристава РФ. А 15 февраля 2017 года указом президента был назначен врио главы Республики Карелия. 10 сентября Парфенчиков одержал победу на выборах главы Карелии и вступил в новую должность 25 сентября.
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