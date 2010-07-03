Мэр Москвы поздравил с днем рождения актрису Аллу Демидову

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Сергей Собянин поздравил актрису Аллу Демидову с 83-м днем рождения. Телеграмма была опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы назвал Аллу Демидову актрисой "огромного таланта и обаяния", которая вписала "много незабываемых страниц в летопись отечественной культуры". Собянин также отметил "яркие и неподражаемые работы" именинницы, которые "украшают десятки спектаклей и фильмов", войдя "в золотой фонд театра и кино".

"Ваш драматический дар по-новому раскрывается в авторских поэтических программах, вызывающих большой интерес у поклонников искусства", – обратился мэр к Демидовой в телеграмме.

Алла Демидова родилась в Москве 29 сентября 1936 года. Она известна ролями в картинах "Живой труп", "Зеркало", "Легенда о Тилле". В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР. Она также стала лауреатом премий "Ника", "Золотая маска", "Золотой орел".