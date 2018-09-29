Собянин поздравил Чихачева с открытием новой сцены в театре под его руководством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В субботу, 29 сентября, Сергей Собянин сообщил о завершении ремонта новой сцены Музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева.
"Поздравляю Геннадия Александровича с открытием сцены, а москвичей приглашаю посетить спектакли", – написал мэр Москвы на своей страничке в Twitter.
Собянин отметил, что специалисты в ходе ремонтных работ внедрили современные технологичные решения.
Ранее в субботу сообщалось, что объявлен конкурс на разработку проекта реставрации Московского драматического театра имени Пушкина. Подрядчика выберут 23 октября. Здание театра – объект культурного наследия федерального значения, что будет учитываться при подготовке документации.