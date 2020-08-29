Собянин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Владимира Андреева

20:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Андреева. Телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.
"Ушел из жизни выдающийся актер, режиссер и педагог, внесший огромный вклад в развитие отечественного искусства. С творчеством Владимира Алексеевича Андреева связана эпоха в жизни Театра имени Ермоловой, на сцене которого он блистательно сыграл десятки ролей и поставил незабываемые спектакли", – говорится в телеграмме градоначальника.
Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что яркие работы Андреева украсили фильмы, которые стали классикой отечественного кино. "Высочайший профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность снискали Владимиру Алексеевичу Андрееву искреннюю любовь зрителей, глубокое уважение и авторитет в культурном сообществе Москвы и России", – говорится в телеграмме главы города.
Владимир Андреев родился в 1930 году в Москве. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Был актером, главным режиссером, художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой.
Известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище.
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