Собянин пригласил москвичей посетить веревочные городки в парках столицы

16:50
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить веревочные городки в парках. Об этом он написал на странице в соцсети "ВКонтакте".
"В восьми городских парках Мосгорпарка есть веревочные городки. Популярное развлечение в последние годы, приходите всей семьей", – говорится в публикации мэра Москвы.
Найти городки можно в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки", Таганском парке, "Митино" и Измайловском парке, а также в музее-заповеднике "Царицыно". Там москвичей ждут тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты, прикрепленные к стволам деревьев и столбам на высоте до 22 метров.
Данные аттракционы называют панда-парками в честь бамбуковых медведей, которые большую часть своей жизни проводят на деревьях.
Ранее шесть парков Москвы пригласили всех желающих на бесплатные беговые тренировки. Все занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: