Собянин пригласил москвичей посетить веревочные городки в парках столицы

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Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить веревочные городки в парках. Об этом он написал на странице в соцсети "ВКонтакте".

"В восьми городских парках Мосгорпарка есть веревочные городки. Популярное развлечение в последние годы, приходите всей семьей", – говорится в публикации мэра Москвы.

Найти городки можно в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки", Таганском парке, "Митино" и Измайловском парке, а также в музее-заповеднике "Царицыно". Там москвичей ждут тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты, прикрепленные к стволам деревьев и столбам на высоте до 22 метров.

Данные аттракционы называют панда-парками в честь бамбуковых медведей, которые большую часть своей жизни проводят на деревьях.

Ранее шесть парков Москвы пригласили всех желающих на бесплатные беговые тренировки. Все занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов.