Собянин увеличил в два раза субсидии фермерам ТиНАО

Сергей Собянин 29 июня посетил молочный комплекс "Рыжово", принадлежащий компании "Современные аграрные технологии". Комплекс расположен в поселении Вороновское в ТиНАО.

Мэр Москвы отметил, что раньше на территории столицы действовало много сельхозпредприятий, но они исчезли. Однако после расширения столичных границ, город вновь стал сельскохозяйственным регионом.

Столичный градоначальник подчеркнул, что

Сегодня на территории ТиНАО действуют порядка 650 товаропроизводителей, в том числе фермерские и подсобные хозяйства. В Москву поставляется 85,3 тысячи тонн продовольствия ежегодно из них 29 тысяч тонн молока.

Правительство Москвы активно поддерживает фермеров, предоставляя субсидии.

В 2012–2017 годах из городского бюджета на субсидии фермерам было выделено 469 миллионов рублей. В текущем году на эти цели заложено 124 миллиона рублей.

В 2019– 2021 годах, по просьбе сельскохозяйственных производителей, власти готовы удвоить эту сумму. На эти деньги планируется купить технику, удобрения, скот.

"В общем – на развитие сельскохозяйственного производства, что принесет пользу москвичам, будет способствовать созданию новых рабочих мест в ТиНАО. За 6 лет здесь появилось в общей сложности более 100 тысяч мест приложения труда", – отметил Собянин.

Комплекс специализируется на растениеводстве и животноводстве и входит в десятку лучших молочных комплексов России. В него входят две молочно-товарные фермы: "Рыжово" и "Песье". На фермах работают 90 человек.