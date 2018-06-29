Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2018, 14:24

Мэр Москвы

Собянин увеличил в два раза субсидии фермерам ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин 29 июня посетил молочный комплекс "Рыжово", принадлежащий компании "Современные аграрные технологии". Комплекс расположен в поселении Вороновское в ТиНАО.

Мэр Москвы отметил, что раньше на территории столицы действовало много сельхозпредприятий, но они исчезли. Однако после расширения столичных границ, город вновь стал сельскохозяйственным регионом.

Столичный градоначальник подчеркнул, что на территории ТиНАО работают около 650 производителей товаров, в том числе фермерские и подсобные хозяйства.

Сегодня на территории ТиНАО действуют порядка 650 товаропроизводителей, в том числе фермерские и подсобные хозяйства. В Москву поставляется 85,3 тысячи тонн продовольствия ежегодно из них 29 тысяч тонн молока.

Правительство Москвы активно поддерживает фермеров, предоставляя субсидии.

В 2012–2017 годах из городского бюджета на субсидии фермерам было выделено 469 миллионов рублей. В текущем году на эти цели заложено 124 миллиона рублей.

В 2019– 2021 годах, по просьбе сельскохозяйственных производителей, власти готовы удвоить эту сумму. На эти деньги планируется купить технику, удобрения, скот.

"В общем – на развитие сельскохозяйственного производства, что принесет пользу москвичам, будет способствовать созданию новых рабочих мест в ТиНАО. За 6 лет здесь появилось в общей сложности более 100 тысяч мест приложения труда", – отметил Собянин.

Комплекс специализируется на растениеводстве и животноводстве и входит в десятку лучших молочных комплексов России. В него входят две молочно-товарные фермы: "Рыжово" и "Песье". На фермах работают 90 человек.

мэр Москвы Сергей Собянин общество экономика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика