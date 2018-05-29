Количество ДТП в Москве снизилось почти в 2,5 раза – Собянин

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Количество ДТП за последние годы в Москве уменьшилось почти в 2,5 раза, рассказал Сергей Собянин на предпринимательском форуме "Трансформация – 3. Цифровая экономика".

"Количество ДТП на дорогах за эти годы уменьшилось почти в 2,5 раза. Это тысячи спасенных ваших жизней, здоровье", – цитирует мэра столицы Агентство "Москва".

Собянин обратил внимание на рост числа личных авто в столице. По его словам, сейчас в городе насчитывается 4,7 миллиона машин.

Кроме того, градоначальник отметил, что за последние годы в Москве построено 700 километров дорог, 65 станций метро и МЦК.

Форум "Трансформация – 3. Цифровая экономика" проходит во дворце спорта "Мегаспорт". Мероприятие продлится с 29 по 30 мая. В форуме участвуют более 50 спикеров и 15 тысяч предпринимателей.

Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что аварийность на дорогах Москвы за четыре месяца текущего года снизилась более чем на 3%.