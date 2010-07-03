Утвержден проект планировки магистрали от Новофилевского проезда до ТТК

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

Сергей Собянин утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети – магистрали от Новофилевского проезда до Третьего транспортного кольца (ТТК), говорится в документе, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.

Магистраль пересекает Береговой проезд, Большую Филевскую улицу, Северный дублер Кутузовского проспекта и улицу Кульнева.

Как уточняется, проект предполагает осуществление мероприятий по охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в столице прошлый год стал рекордным по темпам строительства дорог. В городе за год построили 127 километров новых дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей, а также 19 пешеходных переходов. Завершилась реконструкция Варшавского и Калужского шоссе, закончены основные объекты Северо-Западной и три новых участка Северо-Восточной хорды.

В 2019 году планируют начать строительство Юго-Восточной хорды. Четыре хорды образуют вокруг Москвы новое кольцо, которое поможет разгрузить дороги в центре города. В 2019 году в эксплуатацию собираются сдать сразу несколько крупных дорожных объектов.