Собянин призвал проголосовать на выборах президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассивная позиция неуместна в случае с выборами президента России, заявил Сергей Собянин.

По его мнению, чем больше явка, тем лучше. В интервью газете "Коммерсант" мэр подчеркнул, что прийти на выборы президента страны и высказать свое мнение очень важно. Собянин пояснил: если на муниципальных выборах это дело каждого, то выборы президента определяют будущее всего государства и судьбу каждого человека.

Выборы президента России состоятся 18 марта, избирательная кампания официально началась 18 декабря 2017 года. В ней к настоящему времени участвуют 14 человек, включая действующего главу государства Владимира Путина. Два кандидата – Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР – уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты.