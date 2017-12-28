Раздел "У меня идея" появится на портале "Наш город" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый раздел появится на столичном портале "Наш город". Его назовут "У меня идея", туда можно будет отправить предложения по благоустройству столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"С будущего года запустим на портале "Наш город" новый раздел "У меня идея". Каждый москвич сможет поделиться мнением, как улучшить двор, парк или улицу. Это предложили активные пользователи сервиса", – заявил мэр.

Ранее 28 декабря Собянин наградил активных участников проектов "Наш город" и Crowd.mos.ru. Градоначальник отметил важную роль, которую инициативные горожане играют в жизни столицы.

Портал "Наш город" принимает обращения от горожан, касающиеся проблем в городской среде. Туда можно пожаловаться на некачественное благоустройство, неубранные улицы, неправильно оформленные стройплощадки и другие нарушения.

С 1 ноября сайт начал принимать сообщения по зимним городским проблемам. Жители столицы могут пожаловаться на сосульки на крышах, неубранный снег и скользкие дорожки.