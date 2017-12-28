Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столицы за 2016 год. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Подписанный мэром документ утверждает отчет об исполнении бюджета столицы за 2016 год по доходам в сумме свыше 1,85 триллиона рублей и по расходам в сумме 1,73 триллиона рублей. Отмечается, что профицит городского бюджета составил более 115 миллиардов рублей.

27 декабря закон об исполнении бюджета столицы за 2016 год приняла Мосгордума.

По словам главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, план по доходам в 2016 году был выполнен на 111 процентов. Зяббарова уточнила, что доходы от налогов поступили в бюджет столицы в размере 1,56 триллиона рублей, что на 12 процентов больше, чем за год до этого. Кроме того, в 2016 году впервые за пять лет рост доходов бюджета Москвы превысил уровень инфляции.