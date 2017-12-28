Собянин наградил участников проектов "Наш город" и Crowd.mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин вручил благодарственные письма участником проектов "Наш город" и Crowd.mos.ru. Церемония прошла в Петровском путевом дворце.

"Раньше власти создавали города для того, чтобы получить дополнительные доходы, для того, чтобы развивались бизнес, экономика. Потом начали создавать города для людей, когда власти строили и давали горожанам, говоря о том, что "вот, мы для вас сделали", – цитирует мэра Агентство "Москва". – Сегодня наступила эра, когда города развиваются вместе с самими горожанами."

По словам Собянина, в столице создана система взаимодействия с инициативными горожанами. Он отметил проект краудсорсинга, где горожане предлагают идеи по развитию транспорта, школ и поликлиник. А портал "Наш город", где принимают сообщения о проблемах в содержании улиц, домов и дорог используют миллион москвичей.

"В этом году принят уникальный проект реновации, в голосовании по которому приняли участие сотни тысяч москвичей через портал "Активный гражданин", - добавил мэр.

С 1 ноября портал "Наш город" начал принимать сообщения по зимним городским проблемам. Жители столицы могут пожаловаться на сосульки на крышах, неубранный снег и скользкие дорожки.