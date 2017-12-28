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Москва 24

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Мэр Москвы

28 декабря, 17:34

Обновление инфраструктуры школ продолжится в 2018 году – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин образование

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил учителей с наступающим новым годом и пообещал продолжить благоустройство городских школ.

"Мы и дальше будем предметно, активно и постоянно работать над проблемами в московском образовании, мы будем заниматься поддержкой учителей, развитием материальной базы наших школ, мы будем продолжать заниматься в следующем году масштабным обновлением инфраструктуры московских школ", – сказал глава города во время совещания департамента образования, передает Агентство "Москва".

Особое внимание планируется уделить электронной школе, в частности обновлению технологической составляющей проекта, добавил Собянин. Кроме того, по его словам, в столице будет развиваться предпрофессиональное образование, взаимодействие школ с вузами и предприятиями.

Мэр пожелал педагогам счастья, здоровья, успехов и напомнил, что всегда поддержит преподавателей.

Ранее сообщалось, что московские школы станут электронными до конца 2018 года. Проект по созданию высокотехнологичной образовательной среды уже внедряется: закупается и устанавливается оборудование.

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