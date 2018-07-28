Собянин поздравил москвичей с Днем крещения Руси

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Крещения Руси. Запись он сделал у себя в Twitter.

Мэр отметил, что 1030 лет назад народ выбрал единую веру, которая создала новую цивилизацию и помогла пережить непростые времена.

Всех православных поздравляю с великим праздником Крещения Руси. 1030 лет назад народ выбрал единую веру, которая создала новую цивилизацию, сплотила нас и помогла пережить многие испытания. pic.twitter.com/b9OVUkT85Y — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 июля 2018 г.



День крещения Руси отмечается с 2010 года, как день памяти князя Владимира – крестителя Руси.

Ранее патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской епархии.