Собянин поздравил москвичей с Днем крещения Руси

28 июля, 17:02
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Крещения Руси. Запись он сделал у себя в Twitter.
Мэр отметил, что 1030 лет назад народ выбрал единую веру, которая создала новую цивилизацию и помогла пережить непростые времена.
Всех православных поздравляю с великим праздником Крещения Руси. 1030 лет назад народ выбрал единую веру, которая создала новую цивилизацию, сплотила нас и помогла пережить многие испытания. pic.twitter.com/b9OVUkT85Y— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 июля 2018 г.
День крещения Руси отмечается с 2010 года, как день памяти князя Владимира – крестителя Руси.
Ранее патриарх Кирилл наградил Сергея Собянина орденом Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь Московской городской епархии.
Собянин принял участие в торжествах в честь 1030-летия со дня Крещения Руси
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