В столице продолжается генеральная уборка – Собянин

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице продолжается генеральная уборка. Дорожные службы промывают специальным шампунем все городские дороги и тротуары, сообщил Сергей Себянин в своем микроблоге Twitter.

"Чистят памятники, моют фасады зданий во всех районах столицы. К лету Москва засияет чистотой", – отметил мэр. К своему сообщению он прикрепил видео с соответствующими работами.

Ежегодно перед наступлением весенне-летнего сезона в Москве проводится месячник по уборке и благоустройству городских территорий. В 2019 году он пройдет с 1 по 30 апреля.

При уборке основное внимание уделяется четырем направлениям. Это городские и внутридомовые территории, жилые дома, дороги и дорожно-транспортная инфраструктура, территории организаций и предприятий, включая строительные площадки и подъезды к ним. Везде проводится уборка мусора, промывка поверхностей, необходимый косметический ремонт.

В общественных пространствах и во дворах, в том числе удаляют высохшие деревья, ремонтируют газоны, обустраивают цветники, ремонтируют и подкрашивают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, контейнерные площадки.