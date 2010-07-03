В столице продолжается генеральная уборка – Собянин

В столице продолжается генеральная уборка. Дорожные службы промывают специальным шампунем все городские дороги и тротуары, сообщил Сергей Себянин в своем микроблоге Twitter.
"Чистят памятники, моют фасады зданий во всех районах столицы. К лету Москва засияет чистотой", – отметил мэр. К своему сообщению он прикрепил видео с соответствующими работами.
Ежегодно перед наступлением весенне-летнего сезона в Москве проводится месячник по уборке и благоустройству городских территорий. В 2019 году он пройдет с 1 по 30 апреля.
При уборке основное внимание уделяется четырем направлениям. Это городские и внутридомовые территории, жилые дома, дороги и дорожно-транспортная инфраструктура, территории организаций и предприятий, включая строительные площадки и подъезды к ним. Везде проводится уборка мусора, промывка поверхностей, необходимый косметический ремонт.
В общественных пространствах и во дворах, в том числе удаляют высохшие деревья, ремонтируют газоны, обустраивают цветники, ремонтируют и подкрашивают детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, контейнерные площадки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.