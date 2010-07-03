Собянин поздравил режиссера Александра Митту с днем рождения

Сергей Собянин отправил поздравительную телеграмму российскому режиссеру, сценаристу и актеру Александру Митте. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
28 марта народному артисту России исполнилось 86 лет. Мэр назвал Митту "педагогом большого таланта".
"Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного киноискусства. На высоком художественном уровне вами созданы фильмы разных жанров, завоевавшие признание коллег и любовь зрителей", – написал глава города.
Собянин отметил, что Митта щедро делится секретами профессионального мастерства с молодыми коллегами. Тем самым мэтр формирует новое поколение талантливых кинематографистов.
Александр Митта родился в Москве в 1933 году. При рождении он был Рабиновичем, однако затем взял фамилию родственников по матери. Окончив инженерно-строительный факультет, работал графиком-карикатуристом в литературных журналах. Затем поступил на режиссерский факультет ВГИКа.
В кино Митта дебютировал в 1961 году с картиной "Друг мой, Колька!", где он выступил сорежиссером. Позже он снял киноленты "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и другие.
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