В Москве установят 18 тысяч навигационных табличек до конца года

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

18 тысяч навигационных табличек появятся на улицах Москвы в 2019 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в Twitter.

По словам мэра, помимо запланированных уже установлено 11 тысяч городских и 83 тысяч домовых табличек. Хорошо заметные днем и ярко освещенные ночью указатели содержат информацию на русском и английском языках.

Собянин также отметил, что в городе продолжается создание удобной пешеходной навигации.

Продолжаем создавать в Москве удобную пешеходную навигацию. Хорошо заметные днем и ярко освещенные ночью указатели пишутся на русском и английском языках. Уже установили 11 тысяч городских и 83 тысячи домовых табличек. В этом году появятся еще 18 тысяч. pic.twitter.com/YMGT8Pkb8p — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 февраля 2019 г.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве могут появиться постоянные фестивальные площадки.