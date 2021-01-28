Собянин рассказал о работе МОЭК

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил коллектив Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) с 90-летним юбилеем городской системы централизованного теплоснабжения и рассказал о работе предприятия.

"Ровно 90 лет назад началась история централизованного теплоснабжения Москвы. Было образовано предприятие, которое сегодня называется МОЭК. Самую протяженную и мощную в мире систему теплоснабжения обслуживают 14 тысяч сотрудников. Среди них много молодежи", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В качестве примера энергичности молодых сотрудников МОЭК Собянин рассказал о сотруднице отдела охраны труда Наталье Чуяновой, которая учит коллег оказывать первую помощь, а после работы играет на барабанах. Также мэр упомянул и о таких старожилах компании, как Валентина Барышина, которая уже 25 лет следит за эксплуатацией и ремонтом оборудования.



"Поздравляю всех сотрудников компании и желаю крепкого здоровья! Спасибо за тепло и горячую воду в наших домах и на работе! В холодные зимние месяцы ваша работа заметна как никогда", – обратился градоначальник.

Ранее Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Мэр Москвы поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.