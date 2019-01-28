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12:19

Собянин открыл новые производственные линии на Лианозовском молочном комбинате

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

12:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новые производственные линии Лианозовского молочного комбината 28 января открыл Сергей Собянин.

"Вкусное и симпатичное производство у вас. Я три года тому назад был, смотрю, как вы развиваетесь: новые линии вводите, новую продукцию создаете", – сказал Собянин.

Кроме того, столичный градоначальник от имени москвичей поблагодарил сотрудников за вкусную продукцию, особенно, детскую. Также Собянин отметил вклад инвесторов в работу предприятия.

Собянин подчеркнул, что завод – самый большой в России. При том, что Москва не считается промышленным городом, именно в столице сосредоточено крупнейшее молочное производство.

Директор Лианозовского молочного комбината Дмитрий Свирин рассказал мэру о развитии предприятия.

"За последний год на предприятии мы установили две новых линии. Это линия по производству термостатных йогуртов и также линия по производству мягкого творога", – сказал Свирин

Это позволило создать новые рабочие места. Однако, по мнению главы комбината, на этом развитие не остановится: будут открываться новые линии.

Кроме того, мэр ответил на вопросы сотрудников предприятия. Работники спросили о продлении салатовой ветки метро: станция "Селигерская" сейчас ближайшая к комбинату.

Собянин напомнил, что несколько лет назад власти хотели ограничиться в строительстве ветки, однако изыскали технологические и финансовые возможности.
"Поэтому в ближайшее станция, которая будет рядом с вами, - "Улица 800-летия Москвы", буквально в шаговой доступности от вашего завода", – подчеркнул Собянин.

Также, по словам Собянина, в Лианозове пройдет первое МЦД – Московский центральный диаметр Одинцово – Лобня. Его запустят в конце 2019-начале 2020 года.


Основанный 31 год назад комбинат находится на Дмитровском шоссе. В 1992 году компания "Вимм-Билль-Данн" арендовала производственную линию предприятия, организовав производство пакетированных соков под своей торговой маркой. Спустя еще три года ЛМК превратился в первый собственный производственный актив "Вимм-Билль-Данна".

За время существования компании в ее состав вошли свыше 20 предприятий, выпускающих молочные продукты, соки и минеральную воду. А в 2011-м "Вимм-Билль-Данн" приобрела компания PepsiCo, ставшая в итоге крупнейшей в стране фирмой по производству продуктов питания и напитков.

В настоящее время "Вимм-Билль-Данн" производит более одной тысячи наименований молочной продукции и свыше 150 наименований соков, фруктовых нектаров и негазированных напитков. Это, в частности, молочные продукты "Домик в деревне", "Чудо", "Имунеле", BIO MAX, "Веселый молочник", "Кубанская буренка" и "Фругурт".

В столице работают два предприятия компании: Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Площадь занимаемых ими земельных участков превышает 20 гектаров. На комбинатах работают 2430 человек, чья средняя зарплата составляет 75,3 тысячи рублей.

Три года назад заводам "Вимм-Билль-Данн" присвоили статус промышленного комплекса. Компания увеличила объем инвестиций в производственные линии, что улучшило качество продукции.

Каждый год с конвейеров заводов сходит свыше 1,3 миллиарда упаковок продукции, поставляемой почти во все регионы РФ. На экспорт отправляется около 3%. Основным рынком сбыта остается Москва.

"Вимм-Билль-Данн" закрывает порядка 20% потребности жителей столицы в молочных продуктах. Продукцию компании ежедневно употребляют более двух миллионов горожан. Кроме того, "Вимм-Билль-Данн" считается традиционным поставщиком питания для детей.

В прошлом году компания частично модернизировала производство на Лианозовском молочном комбинате. Там появились участок фасовки по производству вязкого йогурта термостатным методом мощностью 13 тысяч пачек в час и фасовочный автомат по производству творога мощностью 29 тысяч пачек в час. Помимо этого, были открыты новые рабочие места.

Москва – одна из крупнейших производственных площадок молочной промышленности в стране. Всего в столице пять крупных и средних предприятий. Есть в городе и головное научное учреждение отрасли – "Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности".

В 2017-м предприятия Москвы произвели 222,9 тысячи тонн кисломолочных продуктов, 217,7 тысячи тонн жидкого обработанного молока, а также 26 тысяч тонн творога и сыра. А общий объем реализованной продукции составил 45,5 миллиарда рублей.

В конце прошлого года Россельхознадзор разрешил поставки молока трем белорусским предприятиям. Решение было принято по итогам рассмотрения материалов расследования, предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

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