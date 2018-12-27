Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице создали Московский центр развития социальных технологий – ГКУ "МЦРСТ". Распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Учреждение будет реализовывать проекты по повышению эффективности деятельности столичных организаций, формировать и систематизировать аналитические данные, оказывать методологическую поддержку органам исполнительной власти и государственных организаций Москвы в социальной сфере.

Функции и полномочия учредителя ГКУ "МЦРСТ" осуществляет департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Контроль за выполнением распоряжение возложен на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.