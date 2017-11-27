Собянин наградил инженеров и рабочих за вклад в развитие науки и промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Гришкин Денис

Сергей Собянин вручил награды работникам столичных организаций, внесших большой вклад в развитие науки, промышленности и предпринимательства.

Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" получил первый заместитель гендиректора Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности Виктор Бывшев.

Еще 54 сотрудника столичных предприятий получили знак "Почетный работник промышленности города Москвы" и благодарность мэра. Среди них рабочие завода "Сапфир", фабрики "Фаберлик", АО "Аэро​электромаш" и других. Награды получили представители различных специальностей: инженеры, конструкторы, слесари, токари, укладчики-упаковщики, сборщики, операторы станков, электромонтеры и другие специалисты.

Ранее заслуги работников столичных предприятий были отмечены накануне профессионального праздника – в октябре 2017 года. Тогда мэр вручил благодарности "Московскому эндокринному заводу", "Московскому машиностроительному заводу "Аванград", фабрикам "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" и другим предприятиям.