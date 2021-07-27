Собянин обсудил с кандидатами "Единой России" программу постковидной реабилитации

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин обсудил с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России" программу постковидной реабилитации. Об этом он сообщил на своем личном сайте.

По его словам, важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших COVID-19.

На сайте также опубликовано видео со встречи, где обсуждался этот вопрос.

Ранее Собянин подвел итоги работы "Единой России" в Москве за пять лет По его словам, все данные партией в 2016 году обещания были выполнены.

Собянин отметил, что более года жизнь проходит практически в формате военного положения: люди болеют и гибнут. На это накладываются санкции, кризисы и другие проблемы. Несмотря на это, "Единая Россия" не остановила ни одной программы.

Он также назвал партию реальной политической силой, которая не занимается популизмом, но решает проблемы реальных людей. При этом другой такой команды нет.