Проходка второго тоннеля стартовала на южном участке БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро от станции "Воронцовская" до станции "Улица Новаторов" начались работы по проходке второго тоннеля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Одновременно начали строить тоннель от "Стромынки" до "Ржевской" на северо-востоке", – написал Собянин в Twitter.

Мэр добавил, что на этом участке уже пройдены все шесть тоннелей от "Авиамоторной" до "Стромынки".

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что по южному участку БКЛ поезда с пассажирами начнут ходить в 2022 году. По его словам, строительство участка идет согласно графику.

На южном участке нового кольца метро расположатся станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Полностью замкнуть БКЛ собираются в 2023-м. Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров.