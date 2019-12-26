Завершается подготовка к запуску второго участка Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовка второго участка Некрасовской линии метро к запуску завершается, рассказал Сергей Собянин.

"Сегодня открыли движение по улицам Окской и Ферганской, частично перекрытым на время строительства метро. Плюс в рамках благоустройства высадили деревья, установили скамейки и освещение", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Ранее глава города заявил, что второй участок Некрасовской линии могут запустить через два месяца.

В июне был открыт первый участок новой ветки от станции "Косино" до "Некрасовки". Мэр выразил надежду на то, что до полного запуска Некрасовской линии осталось меньше года.

Второй участок от станции "Авиамоторная" до "Косино" длиной 11,7 километра включает пять станций. Часть тоннелей проложены с помощью одного тоннелепроходческого щита диаметром 10 метров. Это значит, что поезда, курсирующие в обоих направлениях, будут ездить по одному большому тоннелю.

Розовая ветка разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородском, Рязанском, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомском, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.

Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день. Уменьшится нагрузка на Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и другие.