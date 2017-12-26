Социальные расходы столицы выросли почти вдвое с 2010 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Социальные расходы Москвы выросли почти вдвое с 2010 года, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Как подчеркнул мэр столицы, в период с 2010 по 2018 год социальные расходы городского бюджета увеличились с 216 миллиардов рублей до 393 миллиардов рублей, то есть в 1,8 раза. "При этом и федеральная пенсия индексировалась высокими темпами. Когда же индексация на федеральном уровне снизилась, мы резко нарастили городские выплаты, что вполне логично", – цитирует Собянина Агентство "Москва". По словам мэра, даже в период кризиса столичные власти не уменьшили городские инвестиции, что дало им финансовые ресурсы для социальных выплат, а также способствовало росту частных инвестиций и быстрому подъему экономики столицы.

С 2018 года, сообщил мэр, размер детских пособий для малообеспеченных семей будет увеличен. В частности, уже с 1 января нуждающиеся матери-одиночки с детьми в возрасте до трех лет начнут получать ежемесячное пособие в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Вырастет и минимальный размер пенсий с московской доплатой. Пенсионеры станут получать 17,5 тысячи рублей в месяц, то есть на три тысячи рублей больше, чем сейчас. Кроме того, столичные власти планируют вдвое увеличить ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий. Пособия, которые город платит ветеранам войны и участникам обороны Москвы, также вырастут вдвое, как и выплаты юбилярам супружеской жизни.

Пожилым москвичам также предоставят новые возможности пройти курс санаторно-курортного лечения. "На ближайшем после Нового Года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок. Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тысяч до 200 тысяч человек", – заявил Собянин.

По словам мэра, в настоящее время ведется разработка программы "Активное долголетие". Уже в следующем году у пожилых москвичей появится больше возможностей посещать компьютерные курсы, заниматься фитнесом или танцами, принимать участие в экскурсиях или записаться в кружок по интересам.